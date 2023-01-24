aA
По данным Дирекции автомобильных дорог Литвы, во вторник в Алитусском, Лаздияйском и Варенском районах условия движения усложняет снегопад. Главные дороги местами покрыты слоем рыхлого снега; слой снега на дорогах области, а также на дорогах с более интенсивным движением местами достигает 10 см. В остальной части страны дороги государственного значения сухие, местами влажные.
Transporto eismas Vilniuje
Transporto eismas Vilniuje
© ELTA / Julius Kalinskas

По словам представителей дорожных служб, районные дороги с менее интенсивным движением остаются ухабистыми, во многих местах сохранился слой мокрого и утрамбованного снега.

В южной части Литвы – снегопад, на остальной территории – без существенных осадков.

Температура воздуха от 1 до 5 градусов мороза. По данным гидрометеорологической службы, днем существенных осадков не предвидится. Местами гололедица. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в приморском крае – до 4 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Синоптики представили новейший прогноз: ожидаются осадки

Во вторник погоду в Литве обусловит зона высокого...

TOP новостей

Эксперт о действиях коллег Бартошявичюса: это цинизм

Тень педофилии в парламенте коснулась не только...

Эфир Delfi: интервью с украинскими военными из Бахмута

О военных действиях на Донбассе, в том числе в Бахмуте,...

Советник президента: поставщики должны обеспечить потребителям обещанную пользу от либерализации

После снижения цен на электроэнергию в январе...

Маркас Зингерис. О бойкоте русской культуры, изменениях репертуаров и планов издательств

1. Бойкот моими глазами Какое единство народа! Никаких...

Президент Литвы: мы должны беречь и защищать свободу, а если потребуется – жертвовать собой ради нее

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас...