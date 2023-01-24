По словам представителей дорожных служб, районные дороги с менее интенсивным движением остаются ухабистыми, во многих местах сохранился слой мокрого и утрамбованного снега.

В южной части Литвы – снегопад, на остальной территории – без существенных осадков.

Температура воздуха от 1 до 5 градусов мороза. По данным гидрометеорологической службы, днем существенных осадков не предвидится. Местами гололедица. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в приморском крае – до 4 градусов тепла.