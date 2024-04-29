2024.04.29 16:43

В Южной Корее открылось посольство Литвы

 
ELTA
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Stažuotės Pietų Korėjoje akimirkos
Stažuotės Pietų Korėjoje akimirkos
ФОТО: Asmeninis albumas

В пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис официально открыл посольство Литвы в Южной Корее.

По словам Г. Ландсбергиса, открытие литовского представительства – это открытие еще одних ворот в Азию, которые будут способствовать экономическому развитию и инновациям между странами.

"Мы рассматриваем Республику Корея как одну из наиболее важных стран-единомышленников в Индо-Тихоокеанском регионе. Я рад, что мы открываем двусторонние ворота между ЕС и Азией. Литва и Республика Корея укрепляют демократические альянсы, стремясь диверсифицировать цепочки поставок, усилить экономическую устойчивость и улучшить доступ нашего бизнеса к рынкам ЕС и Азии", - цитируется в сообщении Г. Ландсбергис.

По его словам, сделан важный шаг для расширения связей Литвы с Индо-Тихоокеанским регионом.

Южная Корея также планирует открыть посольство в Литве. Об этом сообщил Г. Ландсбергис в апреле этого года.

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