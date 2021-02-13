aA
В субботу днем на востоке ожидается облачная погода, время от времени будет идти небольшой снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер, на западе порывы ветра составят 15-17 м/с. Во многих районах ожидается небольшая метель.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Andrius Ufartas

Немного потеплеет: В Утене будет 6, в Вильнюсе 5, в Каунасе и Паневежисе 2, в Шяуляй около 1 градуса мороза, у моря будет около 0, а местами до 1 градуса тепла.

В воскресенье облачность увеличится, снег пойдет во многих районах, немного больше осадков ожидается на востоке. Ветер будет сильным. На северо-западе он усилится до 15-18 м/с. Ночью будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза на северо-востоке до 1 градуса тела у моря.

В понедельник у Литвы установится зона высокого давления. Облачность снизится, зато значительно похолодает.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Список пораженных стран почти не изменился, однако все путешественники меньше времени проведут в изоляции (5)

В пятницу в Литве был обновлен список пораженных...

Премьер-министр Литвы: тест стоит намного дешевле одного дня в реанимации (90)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в...

В выходные в Литве ожидается небольшое потепление (2)

В субботу днем на востоке ожидается облачная погода,...

Живущая в Лондоне дочь потратила на подарок матери 114 евро – увидев результат пришла в ужас (14)

Подарок, который виден на фото, обошелся женщине в 65...

Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России (216)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...