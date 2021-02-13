Немного потеплеет: В Утене будет 6, в Вильнюсе 5, в Каунасе и Паневежисе 2, в Шяуляй около 1 градуса мороза, у моря будет около 0, а местами до 1 градуса тепла.
В воскресенье облачность увеличится, снег пойдет во многих районах, немного больше осадков ожидается на востоке. Ветер будет сильным. На северо-западе он усилится до 15-18 м/с. Ночью будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза на северо-востоке до 1 градуса тела у моря.
В понедельник у Литвы установится зона высокого давления. Облачность снизится, зато значительно похолодает.
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