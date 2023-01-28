В выходные погодой порадует только один день

Особых осадков не ожидается. Будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря 2-3 градуса тепла.

В ночь на воскресенье придет новый атмосферный фронт, будет пасмурно, ожидаются осадки, но в основном небольшие. Местами возможен ледяной дождь, гололед. Будет дуть сильный ветер. Ночью 1-6 градусов мороза, местами до 8 градусов мороза, у моря от 0 до 2 градусов тепла. Днем ситуация будет похожей, ожидается облачность, местами осадки. Местами пойдет ледяной дождь, будет скользко. Ожидается сильный ветер. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на понедельник во многих районах ожидаются осадки, снег, мокрый снег, на западе - дождь. Местами прогнозируют ледяной дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Будет от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла на востоке. Днем погода почти не изменится: во многих районах ожидаются осадки, снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть сильный ветер. Днем от 0 до 5 градусов тепла, прохладнее будет на востоке, теплее на западе страны.

Во вторник ночью местами ожидаются осадки, днем небольшие осадки пройдут лишь в некоторых районах. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла.