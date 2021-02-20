Южный, юго-западный ветер принесет потепление, после обеда будет от 2 градусов мороза на северо-востоке до 3 градусов тепла на юго-западе страны. Ожидается туман.

В ночь на воскресенье небольшие осадки, в основном в виде дождя, прогнозируют лишь местами, наибольшая вероятность - на северо-востоке. Ожидается туман. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во многих районах дороги будут скользкими.

В воскресенье днем туман рассеется, лед поддает, но небо прояснится разве что на юго-западе и на западе страны, там облачность снизится, выглянет солнце. Осадков не ожидается. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В начале следующей недели сохранится более теплая погода, осадков будет немного.