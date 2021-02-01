Может, сейчас и стало меньше постов, но зато всех пойманных сразу штрафуют? Такой вопрос задал читатель.

Пресс-секретарь Департамента статистики Литвы Рамунас Матонис сказал, что в зависимости от ситуации стражи порядка просто разворачивают автомобиль или назначают штраф.

За минувшие выходные развернули 963 автомобиля. Всего за время карантина составлено 393 протокола. Из них 51 - за нарушение режима сообщения.

Матонис указал, что штрафуют не всех водителей, которые без веской причины пытаются попасть на территорию другого муниципалитета.

"Все зависит от ситуации. Каждый случай оценивают индивидуально. Если полиция видит, что человек пытается выехать за пределы муниципалитета не в первый раз или пытается проехать через другой пост, такому водителю назначают штраф.

Если человек просто забыл документ, его никто наказывать не будет. Если нарушитель злостный, то ему назначат штраф без предупреждения", – сказал Матонис.

На прошлой неделе, по его слова, работу полиции осложнял снегопад.

"На прошлой неделе все зависело от погодных условий – они не позволяли оборудовать посты. Поэтому больше занимались контролем находящихся в изоляции, собраний людей и т.д.", – сказал Матонис.

В выходные посты на дорогах уже стояли.

Он напомнил, что в небольших муниципалитетах по-прежнему будут останавливать машины и на территории муниципалитета.

"В крупных городах сложнее отследить автомобили приезжих. В маленьких городах полицейским знакомы машины местных жителей, поэтому они легко замечают новый транспорт", – сказал Матонис.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что в Вильнюсе до 28 февраля будут действовать как мобильные, так и стационарные посты.

В минувшие выходные в Вильнюсском округе проверили больше 15 000 автомобилей, 269 развернули, составили 18 протоколов.