25 августа 2023 г. 12:49

В выходные будут закрыты некоторые улицы Старого города в столице

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Во время фестиваля в Вильнюсе планируют ограничение движения транспорта: с 18.30 ч. 25 августа до 01.30 ч. 26 августа будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) на ул. Швянтарагё и Т.Врублевскё. В субботу и в воскресенье по проспекту Гедиминаса будут маршировать оркестры стран НАТО, на Кафедральной площади состоится грандиозный концерт, а в воскресенье вильнюсцы и гости столицы увидят выступление группы танцовщиц и барабанщиц из Одессы The Crazy Drummers.

С 18 ч. 26 августа до 1 ч. 27 августа на этих улицах будет запрещено движение всех транспортных средств, а 27 августа с 13.30 до 17.30 ч. будет запрещено движение транспортных средств за исключением общественного транспорта.

Кроме того, с 18 до 20 ч. будет запрещено движение, за исключением транспорта, обслуживающего мероприятие, на части ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедимиаса и на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю. Тумо-Вайжганто.

С учетом этих ограничений в указанное время меняется расписание и маршрут 10, 11, 33, 89 автобусов.

Кроме того, 26 августа, с 19 до 20 ч. пройдет парад военных оркестров стран НАТО и Роты почетного караула Литовской армии по проспекту Гедиминаса от Лукишкской площади до Кафедральной площади. Поэтому в это время возможны отклонения от расписания на автобусных маршрутах 1G, 53, 88 и троллейбусных - 2, 3, 6, 12.

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