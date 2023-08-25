В выходные будут закрыты некоторые улицы Старого города в столице

С 18 ч. 26 августа до 1 ч. 27 августа на этих улицах будет запрещено движение всех транспортных средств, а 27 августа с 13.30 до 17.30 ч. будет запрещено движение транспортных средств за исключением общественного транспорта.

Кроме того, с 18 до 20 ч. будет запрещено движение, за исключением транспорта, обслуживающего мероприятие, на части ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедимиаса и на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю. Тумо-Вайжганто.

С учетом этих ограничений в указанное время меняется расписание и маршрут 10, 11, 33, 89 автобусов.