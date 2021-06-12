Желающих привиться ждут в центре вакцинации в выставочном центре Litexpo с 10 до 16 ч., сообщает Вильнюсский муниципалитет.
Вакцинами Johnson & Johnson привьют всех желающих старше 18 лет.
Напомним, что для получения иммунитета достаточно одной дозы вакцины Janssen.
Желающие увидеть, есть ли у центра вакцинации очередь, с этих выходных могут воспользоваться данными видеокамеры, обеспечивающей прямую трансляцию с места вакцинации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Роженицу не сразу впустили в больницу, предложили рожать в карете скорой помощи (28)
Жительница Вильнюса Виолета и ее супруг Махмуд с...
Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (97)
Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...
Неделя в Беларуси: пикеты на границе, союзное государство все ближе (97)
С 8 июня протестующие – белорусы, выехавшие из страны –...
Коронавирус в Литве: 221 новый случай, скончались 4 человека (15)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай...