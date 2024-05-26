В воскресенье отмечают Всемирный день Дракулы

Издание имело твердый тканевый переплет желтого цвета с оглавлением красными буквами. Книги продавали всего по шесть шиллингов. Это был не первый роман о вампирах, но именно он стал образцом для формирования жанра и заложил основу для будущих историй о вампирах с презентацией такого персонажа, как граф Дракула. Кстати, образ и фамилия Дракулы взяты у жестокого правителя Валахии по имени Влад Цепеш.
Еще 26 мая во всем мире свой праздник отмечают люди с рыжими волосами. Идея этого праздника принадлежит художнику из Нидерландов Барту Ровенхорсту, которому для написания картины понадобились рыжеволосая натурщиц.
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