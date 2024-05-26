2024.05.26 08:08

В воскресенье отмечают Всемирный день Дракулы

 
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Tikrasis grafas Vladas Drakula, įkvėpęs istorijas apie vampyrus
Tikrasis grafas Vladas Drakula, įkvėpęs istorijas apie vampyrus
ФОТО: Wikipedia Commons
26 мая отмечают Всемирный день Дракулы, одного из самых знаковых и культовых монстров, известных человечеству. 26 мая 1897 года впервые был опубликован готический роман ужасов Брэма Стокера "Дракула".

Издание имело твердый тканевый переплет желтого цвета с оглавлением красными буквами. Книги продавали всего по шесть шиллингов. Это был не первый роман о вампирах, но именно он стал образцом для формирования жанра и заложил основу для будущих историй о вампирах с презентацией такого персонажа, как граф Дракула. Кстати, образ и фамилия Дракулы взяты у жестокого правителя Валахии по имени Влад Цепеш.

Еще 26 мая во всем мире свой праздник отмечают люди с рыжими волосами. Идея этого праздника принадлежит художнику из Нидерландов Барту Ровенхорсту, которому для написания картины понадобились рыжеволосая натурщиц.

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