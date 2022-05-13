В воскресенье на Кафедральной площади состоится праздник для всех семей

Организатор праздника "Васе семьи важны" - ассоциация "Мамы за детей ЛГБТ+". Одна из основателей ассоциации Раса Рачене не скрывает, что идея такого праздника родилась из желания обратить внимание на людей ЛГБТ+ и их жизнь за пределами Pride и связанных с ним мероприятий.

"В последнее время в обществе мы наблюдали немало вражды и ненависти, злобы, все это ничего хорошего не создает. Мы часто говорим о том, что нас разъединяет, но мало внимания уделяем вещам, которые бас соединяют и объединяют. Поэтому хотелось создать мероприятие для всех семей – и тех, кто живет в браке, и тех, кто не заключил брак, для семей с детьми и для бездетных семей, для одиноких родителей и однополых пар, а также для дедушек и бабушек, воспитывающих внуков", – сказала Рачене.

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Своими историями на празднике поделятся мать-одиночка, однополые семьи и др. Всем они нуждаются во внимании и помощи.

По словам Рачене, мероприятие посвящено также проблемам общины ЛГБТ+. Важно напомнить политикам о необходимости принять закон о партнерстве.

Мероприятие начнется 15 мая, в 14 ч. на Кафедральной площади.