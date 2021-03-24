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В воскресенье Литва переходит летнее время, в 3 часа ночи часы нужно будет перевести на час вперед.
Laikas
Laikas
© Shutterstock

Летнее время будет действовать семь месяцев - до конца октября.

Представители правительства Литвы уже в прошлом году надеялись, что это будут одни из последних переводов часов, однако убедить партнеров в Европе отказаться от перевода часов пока не удается.

Идею отказаться от перевода часов два раза в год поддерживают и Еврокомиссия, и Европарламент.

Зимнее и летнее время было решено ввести для того, чтобы оптимальнее использовать светлое время суток. Критики утверждают, что перевод часов может вредить здоровью.

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