Летнее время будет действовать семь месяцев - до конца октября.
Представители правительства Литвы уже в прошлом году надеялись, что это будут одни из последних переводов часов, однако убедить партнеров в Европе отказаться от перевода часов пока не удается.
Идею отказаться от перевода часов два раза в год поддерживают и Еврокомиссия, и Европарламент.
Зимнее и летнее время было решено ввести для того, чтобы оптимальнее использовать светлое время суток. Критики утверждают, что перевод часов может вредить здоровью.
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