В воскресенье границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов

Пограничники работают, не покладая рук: нелегальные мигранты из Беларуси идут большими группами. С полуночи до 13 ч. 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов. Если поток не уменьшится, до конца этого дня задержат 300-400 человек.
До сих пор рекорд был 171 человек за сутки.
Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис в воскресенье сказал Delfi, что никакой системы не осталось – если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.
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