В Вильнюсе жителям и гостям города будут бесплатно раздавать мороженое

 
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ФОТО: Shutterstock

Мороженое компании Ben&Jerry’s хорошо известно лакомкам. За границей уже много лет подряд проводят акции, во время которых бесплатно раздают это мороженое. Наконец-то похожая акция пройдет и в Литве – 16 апреля, пишет портал madeinvilnius.lt

День бесплатного мороженого состоится в торговом центре Akropolis. Акция будет проходить с 17 до 20 ч.

Организаторы обещают не только бесплатное мороженое, но и различные развлечения.

Организаторы предупреждают, что во время мероприятия участников будут фотографировать.

Компания отмечает, что традиция бесплатных акций уходит корнями в 1979 г. - это возможность отблагодарить людей и поклонников за поддержку.

В этом году бесплатный день раздачи мороженого будут отмечать во всех странах, где продают это мороженое, 16 апреля.

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