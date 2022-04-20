В Вильнюсе зацвели сакуры

Цветущие сакуры ежегодно привлекают множество людей. Фотографии цветущих японских вишен украшают социальные сети.

Обычно сакуры в Литве цветут в апреле. Парк сакур в Вильнюсе был посажен в 2001 году по случаю столетия со дня рождения японского дипломата Тиунэ Сугихары.