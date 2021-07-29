В Вильнюсе вывозят бесхозные автомобили

"С начала акции мы вывезли из дворов 240 таких автомобилей и видим, что это улучшает картину и экологию в городе, также во дворах появляются свободные места", – сказал заместитель директора администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
По его словам, 240 автомобилей увезли работники коммунальной компании, но немало таких неисправных и неэксплуатируемых автомобилей вывезли их хозяева, которых нашел муниципалитет.
Бужинскас сказал, что жители благодарят муниципалитет за эту деятельность.
Он заметил, что больше всего времени отнимают юридические процедуры. Часть бесхозных авто после всех юридических выяснений попадает на свалку.
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