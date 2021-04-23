В Вильнюсе выпал снег: холодная погода пока задержится

Скопировать ссылку В Вильнюсе выпал снег: холодная погода пока задержится

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В Вильнюсе, как и прогнозировали синоптики, с неба падала снежная крупа. Жители многих столичных микрорайонов уже видели побелевший пейзаж за окном. Циклон по-прежнему будет нести в Литву холод и ветер, сообщает meteo.lt.