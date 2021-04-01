В Вильнюсе в выходные вакциной AstraZeneca смогут привиться больше людей

"Вместо пасхальных яиц предлагаем много вакцины AstraZeneca. Если вы пенсионер, учитель, преподаватель, совершеннолетний 12-классник, если у вас есть хронические заболевания (тут список очень большой) или работаете в системе образования – привейтесь от COVID в выходные", – писал Жукаускас.

Регистрация на вакцинацию AstraZeneca проводится по интернету на сайте https://vakcina.vilnius.lt.

"Если ваши родители или дедушки и бабушки, которым больше 65 лет, еще не привились и они согласны прививаться вакциной AstraZenecą – регистрируйте их", – пиал советник мэра.

На сайте Антакальнисской поликлиники сказано, что можно регистрироваться, если вы:

согласны прививаться вакциной Vaxzevria (AstraZeneca);

можете привиться в выходные (3-5 апреля);

входите в приоритетную группу:

старше 65 лет;

12-классник, которому уже исполнилось 18 лет;

учителя и другие работники системы образования;

преподаватели;

люди с хроническими заболеваниями;

участники иностранных миссий;

Подключение к системе - через электронные ворота власти.

Вам надо:

Указать личные данные и контактные данные;

Выбрать один из дней.

Выбрать одно из мест вакцинации – Центральная, Антакальнисская, Шешкинская или Каролинишкская поликлиники.