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27 мая в больнице скончалась музыковед, телеведущая Зита Келмицкайте. Во вторник ее похоронили на Антакальнисском кладбище, на Пригорке художников. Урну с прахом покойной вынесли из костела Св. Иоаннов в 11 ч.

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