В Вильнюсе убрали 12 старых постов контроля скорости, но установили 16 новых

"В течение последнего года в столице установили 16 новых ПКС, а в следующем году начнут использовать секторные радары, один из комплектов будет мобильным, поэтому старые ПКС решено демонтировать", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Муниципалитет поделился списком улиц, на которых уберут старые ПКС:

на ул. Антакальё, 14

на ул. Антакальё, 67

на ул. Гележинё Вилко около виадука на ул. М.-К.Чурлёнё

на ул. Гялвону, 39

на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Виршулишкю

на проспекте Пилайтес около перекрестка с ул. Исрутес

на ул. Укмергес, 156A

на проспекте Саванорю, 63

на ул. Селю, 54

на ул. С.Станявичаус, 23

на перекрестке Швитригайлос и Т.Шевченкос

на перекрестке Швитригайлос и Наугардуко

Некоторые ПКС уже демонтированы.