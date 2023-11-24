В Вильнюсе убрали 12 старых постов контроля скорости, но установили 16 новых

"В течение последнего года в столице установили 16 новых ПКС, а в следующем году начнут использовать секторные радары, один из комплектов будет мобильным, поэтому старые ПКС решено демонтировать", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Муниципалитет поделился списком улиц, на которых уберут старые ПКС:
на ул. Антакальё, 14
на ул. Антакальё, 67
на ул. Гележинё Вилко около виадука на ул. М.-К.Чурлёнё
на ул. Гялвону, 39
на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Виршулишкю
на проспекте Пилайтес около перекрестка с ул. Исрутес
на ул. Укмергес, 156A
на проспекте Саванорю, 63
на ул. Селю, 54
на ул. С.Станявичаус, 23
на перекрестке Швитригайлос и Т.Шевченкос
на перекрестке Швитригайлос и Наугардуко
Некоторые ПКС уже демонтированы.
В этом году в Вильнюсе уже установили 16 новых постов контроля скорости, измеряющих среднюю скорость на определенном отрезке. Недавно муниципалитет подписал договор б установке еще 4 стационарных таких ПКС и 1 мобильном. Кроме того, муниципалитет намерен приобрести 10 мобильных муляжей.