В Вильнюсе стартовал фестиваль Baltic Pride: в город выехал "Радужный автобус"

На этом автобусе несколько десятков представителей ЛГБТ - сообщества посетят спонсоров и друзей фестиваля Baltic Pride-2022, проедут у посольств европейских стран, самоуправления Вильнюса и пригласят принять участие в марше "За равенство и мир".

"Это еще одно прекрасное мероприятие в Вильнюсе, организованное нашими спонсорами и сообществом. В течение недели будет много мероприятий, которые закончатся шествием. Я также хотел бы пригласить всех на бесплатный концерт на Белом мосту, на котором будет много звезд, и я надеюсь, что этот концерт станет традиционным", — рассказал BNS глава Литовской гей-лиги (ЛГЛ) Владимир Симонько.

Руководитель отдела по вопросам коммуникаций ЛГЛ Эгле Кукторайте, отметила, что мероприятия в рамках фестиваля призваны напомнить людям, что "проблемы сообщества ЛГБТК+ важны, и заметность его представителей также очень важна".

"Мы часто говорим о партнерстве и других важных для сообщества вещах, но нам также нужно радоваться тому, кто мы, существуем как сообщество, напомнить о себе горожанам и гостям города. Я очень рада, что Baltic pride возвращается в Вильнюс после пандемии, тяжелого времени, и мы снова можем участвовать в фестивале без ограничений и запретов", — сказала BNS Кукторайте.

Говоря о законопроекте по гражданскому союзу, который призван легализовать пары, не состоящие в браке, и рассмотрение которого прошло в Сейме первый этап, Симонько отметил, что символично, что первое рассмотрение прошло накануне Baltic Pride. Он назвал решение парламента "лучшим подарком ЛГБТ-сообществу".

На этой неделе в Вильнюсе в рамках фестиваля Baltic Pride Festival пройдут различные мероприятия сообщества ЛГБТК+: творческие мастерские, дискуссии, выставки и другие культурно-образовательные мероприятия.

В субботу шествтие "За равенство и мир" завершит этот цикл мероприятий, а у Белого моста состоится концерт.