В Вильнюсе состоялся митинг Союза семей, пришли оппоненты, выступил бывший командарм

Разрешение на проведение акции протеста с участием 15 000 человек выдал муниципалитет.

Площадь заполонили люди, на митинг съехались люди из разных городов, на площади развеваются флаги Литвы, исторический флаг страны, флаги Союза семей и Жемайтии.

"Кто спит при демократии – проснется в условиях диктатуры", "Вернем Литву народу", "Меньше Брюсселя, больше здравого смысла", "Депутат без совести – народ без будущего", "Когда тирания становится законом, сопротивление обязательно", "Еще два года преступной власти грозят катастрофой", – такие плакаты были на сцене и в толпе. Прозвучал гимн Литвы.

На митинг пришла молодежь с плакатами "Извините, что опоздал", "Большое неважно", "Мое мнение". Полицейские попросили оппонентов митингующих покинуть площадь. Те спокойно удалились.

Был инцидент и связанный с флагом ЛГБТ: одна из участниц митинга стала топтать его ногами. Полиция пока никаких заявлений в связи с этим не получала.

Начальник Вильнюсского комиссариата полиции Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис сказал, что митинг прошел спокойно.

"Как видите, людей было немного, точно не было 15 000, как планировали организаторы. Мероприятие было спокойным, можно поблагодарить организаторов за то, что они учли наши предложения по безопасности. Мероприятие проходит спокойно, никаких инцидентов не было", – сказал журналистам Жеконис.

На площадь пришла группа молодых людей, которые протестовали против митинга.

"У группы молодых людей было свое мнение, в Литве это естественно, Они высказали свое мнение, поэтому мы попросили, чтобы они не провоцировали конфликт и покинули место проведения митинга. Они нас поняли, вопросов не было, мы попросили их уйти", – сказал Жеконис.

Ведущий мероприятия - член Союза семей, юморист Артурас Орлаускас. Со сцены выступал монах, брат Паулюс Вайнейкис.

Бывший командарм Литвы, кандидат Партии регионов в мэры Вильнюса Валдас Туткус сказал: "Мы сейчас находимся в условиях морального кризиса. (…) Наше правительство сообщило, что у него есть очередной план, но из того, что я слышу о плане, становится страшно. Потому что сначала у нас был план от ковида, но никто его не видел – ковид как был, так и остался. Потом был план против мигрантов, никто его не видел – мигранты как были, так и остались. Сейчас у нас есть план победы над экономикой и снижения цен, только признаков этого не видно".

Он считает, что компенсации людям не помогут.

"Мы за демократию, кричат в парламенте, в правительстве, а мы с вами - ватники. Британский премьер ушла в отставку через 44 дня, она не оправдала ожиданий жителей, ушла, но нам, видно, такая демократия не подходит", – сказла Туткус.

Он упрекнул собравшихся в неактивности на выборах. "Их электорат и в бурю придет, а мы так и останемся за бортом", – сказал Туткус.

Он акцентировал, что в Европе укрепляются партии, выступающие за семейные ценности.

"Может, семья и не в моде, но она - основа всего", – подчеркнул Туткус.

"Если потребуется, соберемся еще и 13 декабря", – сказал он.

Онлайн выступала и Астра-Геновайте Астраускайте, которая возмущалась тем, что парламент разрешил использовать в документах буквы W, X, Q.

Во время протеста звучало возмущение в связи с тем, что профессору Витаутасу Ландсбергису предоставили статус главы государства.

Со сцены к собравшимся обратился и председатель Литовского христианского союза Римантас Дагис. Он заявил, что христиан сейчас преследуют в мире, на христианские ценности совершают нападки.

"Доминирующие на экранах спикеры пытаются нас убедить в том, что ради семьи мужчине и женщине жить даже стыдно. Это делают во имя современности, через политиков, которые отреклись от ценностей, через спикеров, кормящихся из либеральных фондов", – сказал политик, высказавшись против Стамбульской конвенции.

На сцену выходил и депутат Пятрас Гражулис, собравшихся приветствовали представители нескольких других стран, которые высказывались за традиционные ценности. Орлаускас призывал высказаться "бывших геев", которые, по его словам "стали нормальными людьми".

Журналист Delfi говорил с одним из вильнюсцев, который участвует в митинге. Мужчина сказал, что власти делают глупости.

"Надо думать, а не лгать", – советовал он.

"Мы хотим, чтобы не нарушали Конституцию, сейчас нарушения есть повсюду, литовский язык унижают, приняли всякие буквы q и w, хотят принять закон о союзе семей-не семей. Такие решения должен принимать народ путем референдума, а не парламент, собравшийся из разных углов. ЛГБТ лезет людям на голову", – сказал BNS 68-летний Витаутас из Шяуялйского района.

Другой участник протеста сказал, что его достал олигархически-номенклатурный строй. "И такие его слуги, как вы", – сказал он журналисту Delfi. По его мнению, надо уничтожать "выборы по списку", ограничить срок полномочий депутатов, ввести прямые выборы судей и "шерифов".

"Словом, ряд политических реформ, чтобы восстановить демократический строй", – сказал житель, который считает выборы в Литве бутафорскими и нечестными.

Некоторые участники митинга отказались говорить с журналистами Delfi.

Еще один собеседник Delfi сказал, что Союз семей был бы самой подходящей партией для Литвы.

"Он, быть может, изменит законы, из Литвы перестанут уезжать люди, жизнь станет лучше", – заметил он.

"Закон о партнерстве это та же самая Стамбульская конвенция, только под другим названием. Это заставляет реагировать, мы видим, что творится в Западном мире, почему мы не учимся у Запада хорошему, смотрим сквозь пальцы, а перенимаем нехорошее. Я думаю, надо вернуться к демократическим ценностям, свободам человека. Я не думаю, что свобод много. Навешивают ярлыки, людей демонизируют, другие боятся, не хотят, избегают, не имеют своего мнения, боятся его выражать. Это нехороший сигнал, симптом, опасный для общества", – сказал Delfi еще один участник акции.

Защитные ограждения установлены как у правительства, так и у парламента Литвы: в августе прошлого года мирный митинг перерос в массовые беспорядки, было начато расследование, обвинения предъявлены 87 жителям.

© ELTA / Dainius Labutis

Šeimų sąjūdžio mitingas Katedros aikštėje DELFI

Saugomi valdžios pastatai DELFI

Союз семей распространил призыв участвовать в митинге еще в начале октября – жителей призывают проявить гражданскую волю, поддержать справедливость, сказать властям: "достаточно, мы больше этого не потерпим".

"Этот день настал. Под прикрытием войны в Украине в стране фактически ввели и ежедневно укрепляют диктатуру, вводят цензуру в СМИ, ограничивают и нарушают конституционные права и свободу граждан. Несмотря на позицию большей части общества, в парламенте хотят принять противоречащий Конституции закон о гражданском союзе. Из беззакония закон не может получиться, поэтому не могут быть законными противоречащие Конституции законы", - сказано в обращении.