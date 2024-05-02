В Вильнюсе состоялось шествие по случаю Всемирного дня психического здоровья матерей

После рождения детей более половины женщин временно сталкивается с периодами безысходности и апатии, а у 1 из 5 молодых мам развивается послеродовая депрессия. Нередко это состояние распознают слишком поздно, поскольку женщины стыдятся обращаться за помощью.

"Обеспечение хорошего психологического состояния матери должно быть приоритетом всей семьи. Особенно важно этому уделять внимание сразу после родов – ведь роженица сталкивается с массой вызовов и из-за изменения образа жизни и в силу эмоциональных и физических нагрузок. Состояние матери сказывается не только на младенце, но и на всех членах семьи", – сказала инфлюенсер Ева Мацкявичене.