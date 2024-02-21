В Вильнюсе состоится традиционная "Книжная ярмарка"

"Вильнюсская книжная ярмарка" – это платформа не только для литературы, но и для важных для общества дискуссий", – утверждают организаторы мероприятия.

"Предварительная продажа билетов показала, что в этом году "Вильнюсская книжная ярмарка" не только нагонит, но и перегонит те, что были до кризиса", – сказал директор LITEXPO Йонас Сакалаускас.

"Книжная ярмарка" пройдет 22–25 февраля.

Как и в прошлом году, на "Книжную ярмарку" можно приехать не только на автомобиле или на общественном транспорте, но и на специальном бесплатном автобусе, который будет возить людей с 9 ч. утра с Кафедральной площади и назад.