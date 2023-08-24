24 августа 2023 г. 09:58

В Вильнюсе состоится концерт по случаю дня независимости Украины

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По случаю Дня независимости Украины 24 августа в Вильнюсе на Ратушной площади состоится концерт "За Вашу и нашу свободу!", пишет madeinvilnius.lt.

На концерте выступит хореографический женский ансамбль ударных инструментов из Одессы, биг-бэнд Добровольческих сил Литовской армии, группа Skylė и Айсте Смилгявичюте, а также другие солисты из Украины и Литвы.

На Ратушной площади будут звучать песни на литовском и украинском языках.

Президент Литвы Гитанас Науседа в этот день находится в Киеве, где также примет участие в торжествах по случаю праздника.

Украина объявила о Независимости 24 августа 1991 года.

Однако в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, а в конце февраля прошлого года начала военное вторжение в эту страну.

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