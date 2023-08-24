В Вильнюсе состоится концерт по случаю дня независимости Украины

На концерте выступит хореографический женский ансамбль ударных инструментов из Одессы, биг-бэнд Добровольческих сил Литовской армии, группа Skylė и Айсте Смилгявичюте, а также другие солисты из Украины и Литвы.

На Ратушной площади будут звучать песни на литовском и украинском языках.

Президент Литвы Гитанас Науседа в этот день находится в Киеве, где также примет участие в торжествах по случаю праздника.

Украина объявила о Независимости 24 августа 1991 года.