В Вильнюсе снова предлагают оборудовать метро: технически это возможно

Сначала идею метро представляли основатели Metro sąjūdis, а сейчас - ассоциация строителей.
"Надо, наверное, не только национальный стадион и национальный концертный зал строить, объединив всеобщие усилия, но и надо, я думаю, хотя бы в одну линию метро инвестировать", – сказал президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас.
Еще 10 лет назад идею Metro sąjūdis поддерживали и бывшие и будущие президенты Литвы, а само движение утверждает, что метро решит проблему сообщения в городе.
"Это перевод транспорта на новый уровень, в другое пространство – под землю", – сказал представитель движения Аудрюс Чепулис.
Однако инженеры Вильнюсского муниципалитета пока не видят смысла оборудовать метро в столице, поскольку жителей в городе немного, им достаточно собственных автомобилей и общественного транспорта.
"В нашем городе, к сожалению, потоки общественного транспорта еще не такие большие, мы видим улучшения в сфере общественного транспорта, небольшой рост пассажиров в нем. Это значит, что люди находят альтернативы", – сказал главный инженер города Антон Никитин.
Дискуссии о метро строители аргументируют не только удобством сообщения, но и безопасностью - появятся бомбоубежища.
"Вильнюсцы, наверное, не знают, что в городе напорная канализация, поэтому, если будет такая ситуация, как в Киеве, Украине, в городе будут проблемы с фекалиями", – заметил Гедвилас.
Стратегические проблемы в городе видят и эксперты военного дела. Ведь в Украине в первые дни войны были уничтожены наземные убежища, Литве грозило бы то же самое.
"Надо посмотреть, как много проектов бомбоубежищ или убежищ у нас инициировано, кроме того, что на школах и других зданиях развесили знаки "убежище", – сказал майор ЛА в запасе Дарюс Антанайтис.
По его мнению, Литва не будет строить только подземные сооружения для убежищ, поэтому нужны объекты как минимум двойного назначения. Члены Metro sąjūdis сомневаются в том, что в Вильнюсе появится метро, поскольку городу и государству выгоднее строить дороги.
"Заторы, тормозные колодки, бензин – это здоровье людей, это социальный и экономический убыток для людей, но прибыль для государства. Платят налоги", – сказал Чепулис.
"Технически, все возможно. Все, видимо, упирается в цену, начиная со стоимости строительства и заканчивая стоимостью эксплуатации", – сказал Никитин.
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