В Вильнюсе символически "освободили" 35 заключенных в Беларуси журналистов

Во Всемирный день свободы печати в Вильнюсе на территории бывшей Лукишкской тюрьмы журналисты разных стран организовали акцию #laisvęžurnalistams (#свободужурналистам).

В ходе акции вспомнили журналистов, которые сейчас подвергаются пыткам в тюрьмах за свою профессиональную деятельность.

Группа журналистов, преследуемых белорусским режимом и нашедших убежище в литовской столице, при поддержке своих коллег из Литвы собралась на совместную акцию солидарности. По словам организаторов, ее цель – напомнить, что журналистская деятельность не является преступлением.

"Белорусы мечтают о свободе прессы уже 30 лет, но на самом деле они видели лишь трехдесятилетнюю войну против журналистов", - говорит Андрей Бастунец, глава действующей в Вильнюсе Белорусской ассоциации журналистов.