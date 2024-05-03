В Вильнюсе символически "освободили" 35 заключенных в Беларуси журналистов

Во Всемирный день свободы печати в Вильнюсе на территории бывшей Лукишкской тюрьмы журналисты разных стран организовали акцию #laisvęžurnalistams (#свободужурналистам).
В ходе акции вспомнили журналистов, которые сейчас подвергаются пыткам в тюрьмах за свою профессиональную деятельность.
Группа журналистов, преследуемых белорусским режимом и нашедших убежище в литовской столице, при поддержке своих коллег из Литвы собралась на совместную акцию солидарности. По словам организаторов, ее цель – напомнить, что журналистская деятельность не является преступлением.
"Белорусы мечтают о свободе прессы уже 30 лет, но на самом деле они видели лишь трехдесятилетнюю войну против журналистов", - говорит Андрей Бастунец, глава действующей в Вильнюсе Белорусской ассоциации журналистов.
Как сообщается в пресс-релизе, аналогичная акция прошла в Вильнюсе в прошлом году, а позже распространилась и в другие страны Европы.
По словам организаторов, всего в Беларуси сейчас в заключении находятся 35 журналистов.