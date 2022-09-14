В Вильнюсе растет не только число жителей, но и браков

"В последнее время вильнюсцы все чаще ищут необычные места для брачной церемонии. В прошлом году муниципалитет предложил три места для заключения брака под открытым небом. Наибольшей популярностью пользовался монастырский дворик Бернардинского сада", – заметила представитель ЗАГСа Йоланта Кузмене.
По ее словам, этим летом церемонию часто проводили в городской Ратуше и в парке около Дворца бракосочетаний. Необычные места, в которых заключали браки - Вильнюсский аэропорт, часовня бастиона. Выездные церемонии обычно заказывают пары до 40 лет.
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