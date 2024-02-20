В Вильнюсе пройдет 12-й Форум свободной России: два года большой войны - что дальше?

"Еще до открытия официальной регистрации мы получили почти 200 заявок на участие из десятков стран мира, – говорит сооснователь и член Совета Форума свободной России Иван Тютрин. – Очевидно, что предстоящий Форум станет представительным, а его дискуссии будут содержательными и интересными. Также для нас очень важно то, что мы являемся единственной российской оппозиционной организацией, в чьих мероприятиях участвуют политики и эксперты из Украины!"

Форум свободной России — крупнейшая площадка российской оппозиции, основанная в 2016 году. Он объединяет представителей российской общественности как в России, так и за рубежом, занимающих бескомпромиссную позицию по отношению к режиму Путина: за полный демонтаж путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех оккупированных Россией территорий, говорится в сообщении организаторов.