В Вильнюсе прошло шествие ко Дню польской эмиграции

"Это шествие призвано отметить День польской эмиграции. Подобные мероприятия организуются с 2003 года", - рассказал ранее Elta председатель Союза поляков Литвы, организующего шествие, и руководитель партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемарас Томашевскис. По его словам, в этом году также исполняется 35 лет деятельности Союза поляков Литвы.

"Мы также празднуем годовщину Республики Двух народов или Конституции 3 мая", - сказал В. Томашевскис.

Шествие в столице началось в 12.00, участники торжества прошли от площади Независимости, по проспекту Гядиминаса, улицам Швянтараге, Университето, Св.Йоно, Пилес, Диджейи, Аушрос Вартай до Аушрос Варту. Союз поляков Литвы был основан в 1989 году.