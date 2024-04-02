В Вильнюсе прощаются с диссидентом, монахиней Садунайте

Проститься с покойной можно с 14 ч. 2 апреля в похоронном бюро на ул. Калварию, 329, в Вильнюсе.

В среду, 3 апреля, прощание с 9 ч. утра будет проходить в костеле Воздвижения Святого Креста. В этом храме в 13 ч. того же дня состоится заупокойная служба.

Желающих почтить память Садунайте просят жертвовать или помогать нуждающимся.

"Всех, кто хочет почтить память покойной, просим вместо покупки цветов пожертвовать деньги столовой "Каритаса" Betanija, бедным или знакомой вам нуждающейся семье. Это было бы самым большим подарком для сестры Нийоле, которая чутко относилась ко всем нуждающимся", – сказано в комментарии монастыря.

Напомним, что Садунайте ушла из жизни 31 марта. Ей было 85 лет.

Нийоле-Фелиция Садунайте родилась 22 мая 1938 г. в Каунасе. В 1956 г. в Аникщай она окончила среднюю школу им. Йонаса Билюнаса, в 1970 г. в Вильнюсе – курсы медсестер. До 1974 г. работала в доме малютки.