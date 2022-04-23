В Вильнюсе пройдет "Чернобыльский шлях"

"Чернобыльский шлях" — ежегодное шествие 26 апреля, приуроченное к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году. Впервые оно прошло в 1989 году и вскоре, помимо акции памяти жертв аварии, обросло политическими и экологическими смыслами. Среди них - отказ от строительства АЭС в Беларуси, переход к устойчивой энергетике, угрозы, которые продолжает таить в себе режим без гласности и честного информирования населения — как в случае с аварией на ЧАЭС.

В этом году актуальность "Шляха" заметна как никогда, а экологическая повестка переплелась с антивоенной. Во время войны в Украине АЭС впервые в истории стали местом ведения военных действий. Они также используются как защищенные военные плацдармы для российской армии. Она накапливает там вооружение и боеприпасы, ведет оттуда обстрелы, а также рассматривает их как объекты для террористического использования. Российские войска вывели из строя системы радиационного мониторинга на захваченных станциях, несколько раз обесточили ЧАЭС. Солдаты вели активные перемещения военной техники и боевые действия возле АЭС, рыли окопы в зоне отчуждения, включая высоко опасный рыжий лес, где были зафиксированы пожары. Система оповещения МАГАТЭ о состоянии ядерных материалов на захваченных АЭС была отключена. Все это создает условия для радиационного события, в несколько десятков раз превосходящего по своим масштабам Чернобыль и Фукусиму. И это угроза, с которой мы продолжаем жить.

Шествие в Вильнюсе инициировал Экодом, старейшая некоммерческая экологическая организация Беларуси, ликвидированная по политическим мотивам в 2021 году. Одно из ключевых направлений работы Экодома — устойчивая энергетика, продвижение смены энергетической стратегии в Беларуси на более устойчивую и климатически дружественную. С 2006 года Экодом является ведущим участником Беларусской антиядерной кампании, главная цель которой – добиться того, чтобы Беларусь и соседние с ней территории встали на безъядерный путь развития.

— Уроки Чернобыля-86 не выучены, и уроки Чернобыля-22 - тоже, — комментирует Ирина Сухий, руководительница антиядерного направления Экодома. — Об этом говорят намерения отдельных стран усилить местную добычу урана, строить новые АЭС, представляя их как климатически “зеленое” решение, а также обзаводиться собственным ядерным оружием. Общественность столкнулась с тем, что не имеет эффективных механизмов влияния на ситуацию. Нельзя пассивно наблюдать и становиться жертвами любой из возможных катастроф-следствий решений других людей. "Чернобыльский шлях" в Вильнюсе — это возможность привлечь внимание к проблеме АЭС, которые всегда были опасными объектами, а в условиях войны становятся особенно уязвимыми.

Ирина отмечает, что Вильнюс находится менее чем в 50 км от Островецкой АЭС, и нет никакой уверенности что белорусский режим сможет обеспечить радиационную безопасность этого объекта.

— Мы не можем выйти на митинг в Беларуси, ведь непрекращающиеся репрессии не дают возможности белорусам открыто выразить свое отношение к проблеме, — продолжает специалистка Экодома. — Но и в Вильнюсе мы можем требовать того, чтобы правительства и международные организации начали действовать, а не только выражать озабоченность.

Организаторы отмечают, что в этом году шествие продлится около двух с половиной часов. Сбор и митинг пройдет в 18.00 на Лукишкской площади в Вильнюсе в партнерстве с Фондом помощи белорусам в Литве Razam и при участии представителей Офиса Светланы Тихановской и литовской общественности. Затем состоится шествие к памятнику "Матери Чернобыля" - с 19.00 до 20.30 .

Традиционное шествие "Чарнобыльскі шлях" проходит в рамках Чернобыльской недели Экодома, серии мероприятий, цель которых — рассказать про последствия аварии на ЧАЭС, которые никуда не делись, и предложить альтернативу ядерному пути. Помимо шествия, вы можете посетить онлайн-выставку, публичные дискуссии, поучаствовать в спортивной акции и многом другом (полный список мероприятий #шляхбезатама22 смотрите тут).