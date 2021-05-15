В Вильнюсе проходят антимитинги против "Марша семей"

Часть участников антимитингов – студенты из-за границы. Они принесли плакаты с призывом принять Стамбульскую конвенцию.

Аустея, с которой говорил журналист Delfi, сказала, что они хотят показать, что община ЛГБТ в Литве существует. "Хотят защитить семью, против которой никто не выступает. Мы не хотим жить на тех же правах, что и гетеросексуальные люди", – сказала она.

По словам девушки, в Литве не хватает образования и воспитания в этой сфере.

"Нет понимания, что в одном обществе могут жить и гетеросексуальные, и гомосексуальные семьи. Такое ощущение, что надо выбирать, но это не правильно. Легальность гомосексуальной семьи ничего не изменит. Никто не лишит гетеросексуалов права жениться, воспитывать детей", – сказала она.

Между тем Шарунас сказал, что ему непонятно, кто в Литве нападает на семьи. "Наверное эти люди иначе скроены, у них иное мышление. Жаль, что мы не находим единого решения, чтобы все были счастливы и не нужно было бы организовывать марш семей, антимитинг, – сказал он. – Я думаю, что все проблемы были бы решены, если бы приняли Стамбульскую конвенцию".

Участники антимитинга принесли плакаты: "Любовь для всех", "Любовь не бывает неправильной", "Всем хорошей семьи".

Около 10 участников акции протеста с радужными флагами хотели пройти в парк Вингис, но полиция их не впустила. Их попросили вернуться к мосту, чтобы не было конфликтов.

Позже полицейские выпроводили из парка Вингис нескольких членов ЛГБТ с плакатами за Стамбульскую конвенцию и партнерство. Участники марша их освистали.

Небольшой антимитинг прошел и на лужайке у Белого моста. Его организаторы - университетская община ЛГБТ+ и представители Fridays For Future Vilnius. Во время этого митинга читали стихи, литературные произведения, делились опытом.