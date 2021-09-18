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Организатор митинга 10 августа, который завершился беспорядками, бывшая учитель Астра-Геновайте Астраускайте в субботу организовала еще один митинг "Народная трибуна" против действующих в Литве карантинных ограничений. Только на этот раз людей собралось немного.

Людей в субботу собралось немного. Разрешение было выдано на проведение митинга с участием 700 человек. Однако на митинг собралось немного людей, около 30-40 человек. У сцены людей совсем мало. Пришедшие прятались под зонтами. Те, у кого не было зонтиков, стояли под деревьями или под навесами.

Полиция задержала одного нетрезвого мужчину, который подошел к сцене.

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В начале мероприятия Астраускайте сказала, что недовольно действиями СМИ, которые пытаются ее осмеять.

"Летом вставляют зимние фотографии, на которых у меня закрыты глаза. Так насмехаются не только надо мной, но и над другими людьми, у которых есть свое мнение, над патриотами, любящими свой язык, родину, защищающих семьи", – сказала она.

Врач Эдуардас Вайткус высказал недовольство в связи с вакцинацией детей.

"Вакцинация детей - преступление. Соотношение пользы и вреда непонятно, вероятно, что вред больше, чем польза", – заявил он.

В одном из нескольких своих профилей на Facebook Астраускайте указала, что на митинге будут требовать отозвать чрезвычайное положение, принудительное тестирование студентов, работников и учеников, принудительную вакцинацию.

Предлагается также отозвать "паспорт возможностей" и ограничение для людей, которые не привились и не болели COVID-19.

Требуют, чтобы президент Гитанаса Науседа выразил недоверие правительству Ингриды Шимоните и предложил ему уйти в отставку. Кроме того, требуют провести досрочные парламентские выборы.

Муниципалитет выдал разрешение на митинг без каких-то ограничений.

"По закону мы должны выдавать разрешения на акции протеста при условии, что их участники будут выполнять все требования", – сказала директор администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

По ее словам, организатора митинга попросили сократить время проведения митинга, он завершится не в 20, а в 17 ч. Коризнене заметила, что решение муниципалитета было согласовано с полицией.

Астраускайте указала, что намерена провести митинг-дебаты о нарушении прав человека в Литве.

Напомним, что организованный Астраускайте митинг 10 августа у здания парламента завершился беспорядками. Сейчас по этому делу ведется расследование.

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