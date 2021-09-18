Людей в субботу собралось немного. Разрешение было выдано на проведение митинга с участием 700 человек. Однако на митинг собралось немного людей, около 30-40 человек. У сцены людей совсем мало. Пришедшие прятались под зонтами. Те, у кого не было зонтиков, стояли под деревьями или под навесами.
Полиция задержала одного нетрезвого мужчину, который подошел к сцене.
В начале мероприятия Астраускайте сказала, что недовольно действиями СМИ, которые пытаются ее осмеять.
"Летом вставляют зимние фотографии, на которых у меня закрыты глаза. Так насмехаются не только надо мной, но и над другими людьми, у которых есть свое мнение, над патриотами, любящими свой язык, родину, защищающих семьи", – сказала она.
Врач Эдуардас Вайткус высказал недовольство в связи с вакцинацией детей.
"Вакцинация детей - преступление. Соотношение пользы и вреда непонятно, вероятно, что вред больше, чем польза", – заявил он.
В одном из нескольких своих профилей на Facebook Астраускайте указала, что на митинге будут требовать отозвать чрезвычайное положение, принудительное тестирование студентов, работников и учеников, принудительную вакцинацию.
Предлагается также отозвать "паспорт возможностей" и ограничение для людей, которые не привились и не болели COVID-19.
Требуют, чтобы президент Гитанаса Науседа выразил недоверие правительству Ингриды Шимоните и предложил ему уйти в отставку. Кроме того, требуют провести досрочные парламентские выборы.
Муниципалитет выдал разрешение на митинг без каких-то ограничений.
"По закону мы должны выдавать разрешения на акции протеста при условии, что их участники будут выполнять все требования", – сказала директор администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.
По ее словам, организатора митинга попросили сократить время проведения митинга, он завершится не в 20, а в 17 ч. Коризнене заметила, что решение муниципалитета было согласовано с полицией.
Астраускайте указала, что намерена провести митинг-дебаты о нарушении прав человека в Литве.
Напомним, что организованный Астраускайте митинг 10 августа у здания парламента завершился беспорядками. Сейчас по этому делу ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вайнене: в странах ЕС такого использования "паспорта возможностей", как в Литве, нет (68)
В Европе продовольственные магазины открыты для всех, а...
В Вильнюсе проходит митинг Астраускайте: людей на площади собралось немного задержан один человек (20)
Организатор митинга 10 августа, который завершился...
"Коридор" Александра Ратько: переплыть Неман и начать "дыхать разам" в Вильнюсе, где родился Ромен Гари Вторая серия "Одиночество" (31)
"Ты плывешь и плывешь. Осознание страха пришло где-то...
В поликлиниках – критическая нагрузка на семейных врачей: невозможно даже по телефону выписать лекарства (95)
В некоторых поликлиниках Литвы сложно не только...
В Вильнюсе проходит "Ярмарка народов", участников не радует дождь (7)
В выходные дни в столице Литвы проходит 13-я "Ярмарка...