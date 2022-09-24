Организаторы мероприятия Armyday указали, что участники мероприятия смогут увидеть оружие и военную технику ЛА и НАТО.
Военную технику - машины пехоты Vilkas, танки Abrams, гаубицы PzH 2000 и военные внедорожники Humvee, JLTV - на дорогах будет сопровождать военная полиция.
Свою деятельность на мероприятии представят учебный полк Литовского гетмана Януша Радзивилла, военная академия им. генерала Йонаса Жемайтиса. На мероприятии будут проходить разные состязания. Организация "Свободные стрелки Каунасского округа" дадут испытать пушку XVIII и выстрелят из нее.
Мероприятие началось с 11 ч. на ул. Гальвес, 120, в Вильнюсе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Председатель профсоюзов о высказываниях мэра столицы: цинизму Шимашюса нет границ (1)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в начале недели заявил,...
В каждом месяце 2022 года из Литвы эмигрировало больше граждан, чем за то же время в 2021 году
В каждом месяце 2022 года со сентября из Литвы...
Соцдем: если правительство ничего не предпримет, в Литве возникнет социальное напряжение
Вице-председатель оппозиционной партии соцдемов, мэр...
В Литве представлен первый многоквартирный дом для аренды
На рынке аренды жилья в столице спрос по-прежнему...
Результаты опроса преподнесли сюрприз: это долгая история (1)
Результаты социологического опроса преподнесли...