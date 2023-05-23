В Вильнюсе прогремел концерт немецкой рок-группы Rammstein

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В понедельник вечером тысячи поклонников рока собрались в столичном парке Вингис, где состоялся долгожданный концерт группы Rammstein. Публика аплодировала, танцевала и пела вместе со своими кумирами.
Концерт могли слушать не только собравшиеся в парке зрители, но и стоявшие за его пределами люди. Они сидели на лавочках и лужайках и слушали музыку Rammstein. Фейерверки могли видеть и музыку слышали и жители соседних микрорайонов.
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