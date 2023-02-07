В Вильнюсе продолжаются поиски пропавшего подростка

С 10 ч. утра 3 лодки с пожарными-спасателями отправились на поиски подростка по реке Нерис от моста Шило (Антакальнис). К ним присоединились 4 волонтеров на байдарках и 1 на лодке. Из Каунаса привезли собаку, которая ищет утопленников.
Поиски ведутся в тех местах, где были найдены вещи пропавшего. В понедельник вечером сообщили, что волонтеры нашли телефон и банковскую карту, а также наушники пропавшего 15-летнего Миколаса. В выходные дни была найдена его куртка и рюкзак.
В группе "Поиски Миколаса" на фейсбуке призывают отозваться людей, которые могли бы помочь в поисках с помощью дронов.
В понедельник вечером полиция подтвердила, что на ул. Слушку, рядом с Жирмунайским мостом, были обнаружены наушники, телефон и банковская карта пропавшего.
Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Elta, что об исчезновении подростка сообщили 4 февраля, в 21 ч.
По ее словам, полиция проверяет информацию, поступившую из разных источников.
"В воскресенье было проделано немало работ, информация поступала через Facebook, по иным каналам, проверяли разные версии, просмотрели данные с городских видеокамер, поднимали дрон", – сказала Самороковская.
По ее словам, в понедельник работы продолжились, в них участвовало больше полицейских.
"Ведется интенсивный поиск. К полиции присоединились стрелки, сотрудники СОБ, специально обученные собаки, пожарные-спасатели, волонтеры", – сказала Самороковская.
По ее словам, пока нет официальных версий в связи с исчезновением 15-летнего юноши.
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