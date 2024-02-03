В Вильнюсе продолжается фестиваль пончиков (меню)

 
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ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

С 1 по 14 февраля в Вильнюсе, в квартале Стекольщиков (ул. Стиклю), в Старом городе проходит первый Фестиваль пончиков, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вильнюсцев и гостей города ждут в ресторанах Senatorių pasažas, Augustas & Barbora, Lokys, Pulpo, Puaro, Markus, Maurizio, Cozy и кафе Ponių laimė, Balzac Crêpes.

Меню фестиваля:

AUGUSTAS IR BARBORA Love Story Cafe (ул. Стиклю, 7)
Дрожжевые домашние блинчики
Творожные пончики
Пончик, приготовленный по старинному рецепту

COZY (ул. Доминикону, 10)
Легендарные сырники со сметаной и вареньем

MAURIZIO’S ITALIAN FOOD (ул. Диджёи, 19a)
Итальянские бомболони

PULPO TAPAS BAR (ул. Стиклю, 16)
Испанские чуррос
Испанские пончики

PUARO (ул. M.Антокольскё, 13)
Бельгийские вафли с мороженым

STIKLIŲ PONIŲ LAIMĖ (ул. Стиклю, 14)
Блинчики с творогом
Пончики с капустой/грибами

MARKUS IR KO (ул. M.Антокольскё, 11)
Блинчики с икрой и салатом
Блинчики с креветками
Блинчики с мороженым и горячим шоколадом

LOKYS (ул. Стиклю, 8)
Бейгл с мясом косули

BALZAC (ул. Савичаус, 7)
Французские блинчики

KEPYKLĖLĖ GRŪDAS (Senatorių pasažas)
Датские фастелавнболле

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