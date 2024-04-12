В Вильнюсе продлен срок раздачи оранжевых пакетов для сортировки пищевых отходов

Пакеты и контейнеры жителям выдают бесплатно.
"При сотрудничестве с Центром утилизации отходов Вильнюсского округа мы расширили число мест, где можно получить пакеты и контейнеры – с 15 до 29 апреля в определенные часы их можно будет взять в 11-ти магазинах сети Lidl", – сказала представитель Lidl Lietuva Моника Урбялите.
График раздачи пакетов и контейнеров:
15 апреля с 10 до 13 ч. – ул. Капсу, 1, Вильнюс
17 апреля с 10 до 13 ч. – Nidos g. 1, Вильнюс
17 апреля с 16 до 19 ч. – Неменчинское шоссе, 15, Вильнюс
19 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Прамонес, 17A, Вильнюс
19 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Жемайтес, 16, Вильнюс
20 апреля с 14 до 17 ч. – ул. Укмергес, 256, Вильнюс
22 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Атейтес, 4A, Вильнюс
22 апреля с 16 до 19 ч. – ил. С.Станявичаус, 2A, Вильнюс
24 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Расу, 9A, Вильнюс
25 апреля с 16 до 19 ч. – ул. К.Асанавичютес, 1H, Вильнюс
29 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Жирмуну, 67, Вильнюс
Жители, которые уже израсходовали полученные пакеты, могут купить оранжевые пакеты в магазинах сети Lidl. В одной упаковке 25 пакетов, стоимость упаковки – 0,99 евро.