В Вильнюсе продлен срок раздачи оранжевых пакетов для сортировки пищевых отходов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В Вильнюсе жители по-прежнему могут бесплатно получить оранжевые пакеты и многоразовые контейнеры для сортировки пищевых отходов. В апреле их можно будет получить в 11 магазинах сети Lidl. Напомним, что с 1 января 2024 года в Литве изменился порядок сортировки отходов, жители должны сортировать и пищевые отходы. Эти отходы надо собирать в оранжевые пакеты, прочно завязывать и выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами, пишет портал madeinvilnius.lt.

Пакеты и контейнеры жителям выдают бесплатно.

"При сотрудничестве с Центром утилизации отходов Вильнюсского округа мы расширили число мест, где можно получить пакеты и контейнеры – с 15 до 29 апреля в определенные часы их можно будет взять в 11-ти магазинах сети Lidl", – сказала представитель Lidl Lietuva Моника Урбялите.

График раздачи пакетов и контейнеров:

15 апреля с 10 до 13 ч. – ул. Капсу, 1, Вильнюс

17 апреля с 10 до 13 ч. – Nidos g. 1, Вильнюс

17 апреля с 16 до 19 ч. – Неменчинское шоссе, 15, Вильнюс

19 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Прамонес, 17A, Вильнюс

19 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Жемайтес, 16, Вильнюс

20 апреля с 14 до 17 ч. – ул. Укмергес, 256, Вильнюс

22 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Атейтес, 4A, Вильнюс

22 апреля с 16 до 19 ч. – ил. С.Станявичаус, 2A, Вильнюс

24 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Расу, 9A, Вильнюс

25 апреля с 16 до 19 ч. – ул. К.Асанавичютес, 1H, Вильнюс

29 апреля с 16 до 19 ч. – ул. Жирмуну, 67, Вильнюс

Жители, которые уже израсходовали полученные пакеты, могут купить оранжевые пакеты в магазинах сети Lidl. В одной упаковке 25 пакетов, стоимость упаковки – 0,99 евро.

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