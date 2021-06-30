Порядок вакцинации на Лукишкской площади будет утвержден в ближайшее время. Центр тестирования здесь не будет работать с 3 июля, жители смогут сдать тест на ул. В.Герулайчё, 1 (около арены Avia Solutions Group).
За все время вакцинации Вильнюс использовал 540 000 вакцин от COVID-19, как минимум одной дозой привиты 305 000 жителей города. Сейчас привиты 48% жителей города.
В Вильнюсе в Litexpo (проспект Лайсвес, 5) привиться можно и без предварительной записи. С 28 июня до 3 июля жителей прививают вакциной Pfizer-BioNTech, а 29, 30 июня и 2, 3 июля – Moderna.
Без регистрации можно привиться с 10 до 18 ч. Важно иметь при себе паспорт.
С 1 июля в 17-20 ч. жители Науининкай смогут привиться около магазина LIDL (ул. Капсу, 1). Привезут 250 доз вакцины Jannsen (этой вакцины достаточно одной дозы). Прививать жителей будут без предварительной регистрации.
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