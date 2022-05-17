Так увековечат память о Лизе Дайхес (танцовщица), Бенционе Мичтоме (художник, график), Фани (Умы) Олкеницки-Лерер (художница), Рахели (Розы) Суцкевер-Ушаевой (художница, график) и Якова Шера (художник).
"Камни преткновения" будут вмонтированы в тротуарную плитку на ул. Жемайтиёс, Й.Басанавичаус, Шв. Стяпоно, Пелесос.
О "камни преткновения" спотыкаются взглядом и сердцем прохожие более чем в 20 странах Европы и Аргентине. Это международный проект, инициированный немецким скульптором Гунтером Демнигом в 1992 году. Уже появилось больше 75 000 таких камней.
Это знаки формируют самый большой в мире мемориал жертв Холокоста. Эти камни символ возвращения погибших в лагерях, замученных в тюрьмах, убитых в лесах евреев туда, где они жили, учились и работали.
Это квадратные кирпичики с латунными табличками на тротуарах напротив тех домов, где жили люди, которые стали жертвами Холокоста.
В Вильнюсе уже было 8 таких кирпичиков.
Из 220 000 евреев, живших на территории нынешней Литвы во время Холокоста погибли почти 200 000.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пенсионный возраст выше, а жизнь на пенсии короче: почему литовцы пенсию получают не так долго, как другие европейцы
Вероятная продолжительность жизни жителей Литвы –...
Литовский суд направил Горбачеву документы по иску о привлечении к ответственности за убийства 13 января
На прошлой неделе Вильнюсский участковый суд направил...
Архиепископ ПЦУ Евстратий: канонически и юрисдикционно власть Московской патриархии над православными в Литве незаконна, как и в Украине
"Из Москвы приходят указания, которые здесь в Литве...
Минобороны Украины: С "Азовстали" эвакуированы более 260 военных
В Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжелораненых...
В Вильнюсе появятся еще пять "камней преткновения" в память о еврейских деятелях искусства
Литовское содружество историков изобразительного...