В Вильнюсе появятся еще пять "камней преткновения" в память о еврейских деятелях искусства

Так увековечат память о Лизе Дайхес (танцовщица), Бенционе Мичтоме (художник, график), Фани (Умы) Олкеницки-Лерер (художница), Рахели (Розы) Суцкевер-Ушаевой (художница, график) и Якова Шера (художник).

"Камни преткновения" будут вмонтированы в тротуарную плитку на ул. Жемайтиёс, Й.Басанавичаус, Шв. Стяпоно, Пелесос.

О "камни преткновения" спотыкаются взглядом и сердцем прохожие более чем в 20 странах Европы и Аргентине. Это международный проект, инициированный немецким скульптором Гунтером Демнигом в 1992 году. Уже появилось больше 75 000 таких камней.

Это знаки формируют самый большой в мире мемориал жертв Холокоста. Эти камни символ возвращения погибших в лагерях, замученных в тюрьмах, убитых в лесах евреев туда, где они жили, учились и работали.

Это квадратные кирпичики с латунными табличками на тротуарах напротив тех домов, где жили люди, которые стали жертвами Холокоста.

В Вильнюсе уже было 8 таких кирпичиков.

Из 220 000 евреев, живших на территории нынешней Литвы во время Холокоста погибли почти 200 000.