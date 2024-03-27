В Вильнюсе планируется увеличить число маршрутов общественного транспорта

Горсовет столицы 27 марта будет решать, одобрить ли поправки к условиям о госзакупках на поиск перевозчиков на маршрутах в Вильнюсе и соседних муниципалитетах. Кроме того, планируется ввести условие для таких перевозчиков - использование электрических автобусов.

"Серьезные перемены ждут пассажиров, которые пользуются услугами перевозок на удаленных от города маршрутах. На некоторых маршрутах сейчас автобусы ходят раз в час. Цель - сделать так, чтобы на всех маршрутах автобусы ходили не реже чем каждых 15 минут", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

"Увеличится интенсивность движения транспорта и на существующих маршрутах, особенно на тех, которыми пользуется больше всего пассажиров, в часы пик транспорт будет ходить с минимальным интервалом", – заметил мэр.

Планируется создание 12 новых маршрутов и участить движение на 44 существующих.