В Вильнюсе открывается центральное отделение Фонда социального страхования

"Во время ремонта мы старались провести как можно больше работ для улучшения условий обслуживания людей с инвалидностью. Были оборудованы тактильные дорожки, сейчас работают над тактильным стендом для слабовидящих. Появились два пандуса для колясочников, двери открываются автоматически.
Запланировано удобное размещение мебели и пространств, оборудованы широкие проходы, чтобы можно было перемещаться на колясках. Столы такой высоты, чтобы удобно было подъезжать на колясках", – сказала заведующая отделом обслуживания клиентов Юргита Лейкене.
Центр обслуживания клиентов на проспекте Лайсвес, 28, в Вильнюсе ежемесячно посещают почти 6000 человек.