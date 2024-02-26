В Вильнюсе открывается центральное отделение Фонда социального страхования

"Во время ремонта мы старались провести как можно больше работ для улучшения условий обслуживания людей с инвалидностью. Были оборудованы тактильные дорожки, сейчас работают над тактильным стендом для слабовидящих. Появились два пандуса для колясочников, двери открываются автоматически.