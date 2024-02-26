В Вильнюсе открывается центральное отделение Фонда социального страхования

 
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ФОТО: „Sekundė“

С 1 марта открывается отдел обслуживания клиентов в центральном здании Фонда социального страхования, "Содры") на проспекте Лайсвес, 28. После ремонта клиентов ждет функциональный зал обслуживания. Большое внимание уделено людям с инвалидностью, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Во время ремонта мы старались провести как можно больше работ для улучшения условий обслуживания людей с инвалидностью. Были оборудованы тактильные дорожки, сейчас работают над тактильным стендом для слабовидящих. Появились два пандуса для колясочников, двери открываются автоматически.

Запланировано удобное размещение мебели и пространств, оборудованы широкие проходы, чтобы можно было перемещаться на колясках. Столы такой высоты, чтобы удобно было подъезжать на колясках", – сказала заведующая отделом обслуживания клиентов Юргита Лейкене.

Центр обслуживания клиентов на проспекте Лайсвес, 28, в Вильнюсе ежемесячно посещают почти 6000 человек.

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