В Вильнюсе открыта новая пешеходная тропа вдоль берега Нерис

Деревянная лестница и смотровые площадки соединили пологий берег с тропой, ведущей вдоль реки – это красивое место раскроет себя во всей красе весной, когда зазеленеют новые деревья и зацветут посаженные здесь ирисы.
"Мы не только строим жилой комплекс, но и облагораживаем территорию у реки. Тропа вдоль русла реки осталась нетронутой, но сейчас к ней можно удобно спуститься и продолжить путь до парка Вингис. Тропа соединена со склоном деревянным мостом и несколькими смотровыми площадками с видом на реку", – сказал глава вышеупомянутых компаний Нериюс Макнявичюс.
Проект тропы подготовила компания Aketuri architektai, инвестиции составили 300 000 евро.