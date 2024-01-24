В Вильнюсе открыта новая пешеходная тропа вдоль берега Нерис

Деревянная лестница и смотровые площадки соединили пологий берег с тропой, ведущей вдоль реки – это красивое место раскроет себя во всей красе весной, когда зазеленеют новые деревья и зацветут посаженные здесь ирисы.

"Мы не только строим жилой комплекс, но и облагораживаем территорию у реки. Тропа вдоль русла реки осталась нетронутой, но сейчас к ней можно удобно спуститься и продолжить путь до парка Вингис. Тропа соединена со склоном деревянным мостом и несколькими смотровыми площадками с видом на реку", – сказал глава вышеупомянутых компаний Нериюс Макнявичюс.