В Вильнюсе открыта новая пешеходная тропа вдоль берега Нерис

 
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Neries pakrantės takas
Neries pakrantės takas
ФОТО: Organizacijos nuotr.

На бывшей индустриальной территории около парка Вингис в столице компании Galio Group и Akropolis Group строят новый комплекс - жилых домов и коммерческих построек. На данный момент компании завершили приведение в порядок берега реки. Провести эти работы их обязал Вильнюсский муниципалитет.

Деревянная лестница и смотровые площадки соединили пологий берег с тропой, ведущей вдоль реки – это красивое место раскроет себя во всей красе весной, когда зазеленеют новые деревья и зацветут посаженные здесь ирисы.

"Мы не только строим жилой комплекс, но и облагораживаем территорию у реки. Тропа вдоль русла реки осталась нетронутой, но сейчас к ней можно удобно спуститься и продолжить путь до парка Вингис. Тропа соединена со склоном деревянным мостом и несколькими смотровыми площадками с видом на реку", – сказал глава вышеупомянутых компаний Нериюс Макнявичюс.

Проект тропы подготовила компания Aketuri architektai, инвестиции составили 300 000 евро.

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