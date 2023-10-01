В Вильнюсе открыта новая пешеходная тропа

Протяженность тропы ~4 км, она проходит через Панеряйский ландшафтный заповедник. Тропа не кольцевая.

Панеряйский ландшафтный заповедник эрозивных холмов – охраняемая территория в Вильнюсе, находящаяся на территории Панеряй, Науининкай и Вилкпеде, в Панеряйском лесу. Это один из крупнейших вильнюсских заповедников в долине левого берега Нерис между Нижними Панеряй на севере, Верхними - на юго-западе, Ужусенисом - на юге и Киртимай - на востоке. Северная часть заповедника доходит до Гарюнай.

Заповедник был основан 29 мая 1996 г.

В нем под охраной находятся редкие растения – дремлик темно-красный, пололепестник зеленый, лук виноградничный, инженерно-природный памятник – Панеряйский тоннель и участок старой дороги Вильнюс-Каунас (с памятником – территория горы с часовней Христа Распятого, где 31 мая 1831 г. произошла битва между участниками восстания и российской армией за Вильнюс).