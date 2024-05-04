В Вильнюсе открылся мотосезон: из-за праздника действуют ограничения движения

Еще немного об изменениях в дорожном движении в связи с праздником: сообщается, что во время движения мотоколонны с 16 до 18 часов движение может быть ограничено на одной из полос Зеленого моста, а также на улицах А. Гоштауто, Гяляжине Вилко, Осло, Атейтес, Калварию, Карейвю, О. Милашюса, Лиздейкос, Антакальниса, Т. Костюшкос, Арсенало и Жигиманту, на проспекте Лайсвес.