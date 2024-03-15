В Вильнюсе открылось современное полицейское отделение

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, полицейские заслуживают работы в качественных условиях.

"Я рада, что все больше наших полицейских работает в современных и комфортных условиях и могут максимум внимания уделять своей непосредственной работе. Пусть это здание станет знаком нашего прогресса и еще одним шагом в сторону современной полиции", – сказала министр.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что один из приоритетов - обеспечение стражей порядка современными условиями труда.

"Только мотивированный сотрудник, работник полиции, который работает в достойных и комфортных условиях может наилучшим образом выполнять свои функции. Это современное здание, отвечающее самым высоким стандартам, хорошими условиями труда и инфраструктурой, будет поощрять полицейских к успешной работе и способствовать более качественному обслуживанию жителей", – сказал он.