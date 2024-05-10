2024.05.10 12:23

В Вильнюсе откроют доску Конституции Республики Ужупис на караимском языке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

В пятницу вечером в Вильнюсе будет торжественно открыта доска Конституции Республики Ужупис (Заречье) на караимском языке, пишет портал Trakai.

По словам председателя Общества культуры караимов Литвы Карины Фиркавичюте, открытие доски на караимском языке является не только выражением верности, но и свободы быть собой.

"Мы видим это искусно закодированным в Конституции, но в то же время помним, как много мы потеряли, когда у нас не было возможности открыто быть самими собой. Поэтому мы подтверждаем свое одобрение этой символически представленной свободы переводом на караимский язык. Это главное положение, которое теперь формально связывает нас с Республикой Ужупис", - сказала она порталу.

Помимо К. Фиркавичюте, в торжественной церемонии примут участие мэр Тракайского самоуправления Андрюс Шатявичюс, президент Республики Ужупис Ромас Гедиминас Лилейкис и премьер-министр Сакалас Городецкис.

По оценкам, только 30 человек во всем мире говорят на караимском языке, который включен в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения ЮНЕСКО, и все они живут в Литве.

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