В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация - основание для использования мазута для отопления

aA
Так как правительство в среду разрешило объявить в Вильнюсе экстремальную ситуацию, чтобы в городе могли начать использовать для отопления мазут, Вильнюсское самоуправление в пятницу это сделало.
Вильнюсский вице-мэр Валдас Беркунскас отметил, что из-за сильно повысившихся цен на газ на рынке Комиссия по экстремальным ситуациям самоуправления предложила объявить в Вильнюсе экстремальную ситуацию.
"Так как положение критическое, комиссия предложила директору администрации объявить экстремальную ситуацию", - отметил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вступает в силу закон, который изменит привычный порядок: купленный автомобиль придется ждать несколько дней
С 1 ноября 2022 года в Литве нельзя будет оплатить товар...
Военный эксперт: второй удар по Крымскому мосту будет, против ракет Ирана нужны дополнительные ПВО
10 октября Россия нанесла масштабный ракетный удар по...
Полиция готовится к митингу Семейного союза в Вильнюсе
Полиция готовится к митингу Союза семей "Защитим...
Президент: Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины
Президент Гитанас Науседа не сомневается – действия...