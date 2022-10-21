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Так как правительство в среду разрешило объявить в Вильнюсе экстремальную ситуацию, чтобы в городе могли начать использовать для отопления мазут, Вильнюсское самоуправление в пятницу это сделало.
В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация - основание для использования мазута для отопления
© DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский вице-мэр Валдас Беркунскас отметил, что из-за сильно повысившихся цен на газ на рынке Комиссия по экстремальным ситуациям самоуправления предложила объявить в Вильнюсе экстремальную ситуацию.

"Так как положение критическое, комиссия предложила директору администрации объявить экстремальную ситуацию", - отметил он.

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