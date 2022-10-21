В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация - основание для использования мазута для отопления

Вильнюсский вице-мэр Валдас Беркунскас отметил, что из-за сильно повысившихся цен на газ на рынке Комиссия по экстремальным ситуациям самоуправления предложила объявить в Вильнюсе экстремальную ситуацию.

"Так как положение критическое, комиссия предложила директору администрации объявить экстремальную ситуацию", - отметил он.