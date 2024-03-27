В Вильнюсе общественные туалеты будут бесплатными

Муниципалитет также сообщает, что в ближайшие два года планируется отремонтировать имеющиеся и построить новые туалеты. Автоматические общественные туалеты будут работать круглосуточно, другие – по установленному графику. В ближайшие два года планируется установить 14 автоматических туалетов.

Их установят в парке Вингис, на пляжах Валакупяй I иВалакупяй II, рядом с кладбищем Расу, на ул. Полоцко, на ул. Одминю, в скверах К.Сирвидаса, Лаздину Пеледы, на ул. Пелесос, на ул. Базилиёну, на ул. Кауно, около смотровой площадки на ул. Субачаус, на ул. Оланду, в Миссионерских садах.

Сейчас Вильнюсскому муниципалитету принадлежат 17 общественных туалетов: 7 из них автоматические, 10 – обычные. Доходы с этих туалетов в год составляли 28 000 евро. По данным муниципалитета, эта выручка погашает всего 7,6% расходов на их эксплуатацию.