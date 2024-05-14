В Вильнюсе новым сотрудникам полиции выплачивают по 10 000 евро

"В Вильнюсе не хватает около 400 полицейских. Мы понимаем, как это важно для безопасности в городе, поэтому решили заняться привлечением сотрудников. Первые результаты радуют, мы надеемся, что молодежь будет чаще выбирать эту профессию и будет работать в столичной полиции", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.
Эти деньги могут получить люди, которые окончили Полицейскую академию. С новыми сотрудниками заключают трехсторонний договор (в нем участвует сам сотрудник, муниципалитет и ГКП Вильнюсского округа). Сотрудник обязуется отработать в Вильнюсе не меньше 5 лет (работа на полную ставку).
Если человек, который получил эти выплаты, по своей вине или воле покинет службу раньше установленного срока, он должен будет вернуть часть суммы пропорциональную оставшемуся до конца службы сроку. Если сотрудник уйдет со службы по состоянию здоровья, по беременности или в отпуск по уходу за ребенком, взысканий не будет.
На данный момент подписаны 5 трехсторонних договоров, еще 13 находятся на стадии согласования. Заявки подали 12 женщин и 6 мужчин.